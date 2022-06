Il dramma di Giovanni Allevi: "Ho una neoplasia. Dovrò combattere lontano dal palco"

Ascolta questo articolo

Giovanni Allevi ha annunciato sui social una sconcertante notizia sul suo stato di salute. Il famoso compositore e pianista italiano ha infatti annunciato sabato mattina sui social di avere scoperto di essere affetto da una brutta malattia, che lo porterà lontano dai riflettori per cercare di combatterla.

“Non ci girerò intorno“, esordisce Allevi nel suo post, pubblicato in contemporanea sui propri profili Twitter e Facebook ufficiali. “Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce ma non per questo meno insidiosa“. Il mieloma che ha colpito il 53enne è un tipo di tumore che colpisce alcune cellule contenute nel midollo osseo.

“La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto“, continua nel suo annuncio il famoso compositore, che è sposato con la pianista e manager Nada Bernardo che gli sta accanto da oltre 20 anni ed insieme alla quale ha avuto 2 figli di nome Leonardo e Giorgio.

Il 53enne non ha svelato quando ha fatto la terribile scoperta, ma lamentava da giorni dei fortissimi mal di schiena che lo hanno addirittura costretto ad annullare i propri impegni lavorativi in seguito al successo del live presso la Konzerthaus di Vienna. Il musicista ha infatti dovuto interrompere il tour estivo del suo ultimo album intitolato “Estasi” e pubblicato lo scorso 5 novembre, cancellando le date previste per le prossime settimane in Giappone e Cina, presumibilmente per concentrarsi sulla lotta alla malattia.

“Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco“, conclude il suo Tweet Allevi, firmandosi con un cuore rosso ed il nome Giovanni. Nel post il compositore ha aggiunto una foto che lo ritrae mentre “traduce”sul pentagramma in note la parola mieloma.