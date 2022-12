"Il Circo Max": Max Pezzali si esibirà al Circo Massimo il 2 settembre 2023

Ascolta questo articolo

Max Pezzali sta continuando a festeggiare i 30 anni di carriera con la sua numerossima schiera di fan. Il tutto è iniziato nel mese di luglio 2022, dapprima in occasione del concerto allo stadio Comunale di Bibione e successivamente nelle seguenti due date evento allo stadio San Siro di Milano insieme a Mauro Repetto e Paola e Chiara e, ancora, nel programma condotto da Amadeus dal titolo “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90“.

Il 26 novembre è partito un nuovo tour, questa volta da Pesaro, che dovrebbe terminare nel 2023, ove ha tenuto tre concerti anche al Forum Mediolanum di Assago negli ultimi giorni di novembre. Mentre, come riportato dal sito de “L’Unione Sarda”, il 31 dicembre si esibirà per festeggiare l’anno che verrà ad Alghero.

L’esordio al Circo Massimo per Max Pezzali

Dopo l’incredibile doppio San Siro, in cui ha registrato il sold out in entrambe le date, per Max Pezzali si aggiunge una nuova importante data. Come riportato dall’ex 883 sul proprio profilo Instagram, nella giornata del 2 settembre 2023 si esibirà al Circo Massimo di Roma. I biglietti sono disponibili online a partire da sabato 17 dicembre alle ore 11.00 sul sito di “Ticketone”, “Clappit” e “Ticketmaster”.

“Il circo Max. Il nuovo imperdibile appuntamento che celebra 30 entusiasmanti anni di carriera in un’unica e straordinaria data evento estiva sabato 2 settembre 2023” si legge sul profilo del cantante ove poi vengono aggiunti dettagli sui biglietti: “I biglietti saranno disponibili online da sabato 17 dicembre alle ore 11.00, e nei punti vendita da giovedì 22 dicembre alle ore 11.00”.

Le sorprese non finiscono qui, poiché a marzo Max riprenderà nuovamente il suo tour. Il 20 e 21 marzo 2023 si esibirà a Torino, al Pala Alpitour, il 23 marzo al Brixia Forum di Brescia, il 29 marzo a Casalecchio di Reno nell’Unipol Arena, il 31 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 aprile a Eboli al Palasele, e infine ritornerà nuovamente ad Assago il 17 e 18 aprile.