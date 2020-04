"Il cielo è sempre più blu" cantato da 50 artisti uscirà il 7 maggio: il ricavato andrà alla Croce Rossa

Il sito Amazon, l’azienda di commercio elettronico statunitense fondata da Jeff Bezos, si è data molto da fare per combattere il Covid-19. Fino a questo momento ha donato 2,5 milioni alla Protezione Civile Italiana e un milione per dare una mano alle organizzazioni no profit e agli enti in cui vivono e lavorano i dipendenti Amazon.

Amazon ha lanciato anche il tasto “Clicca per donare” grazie ad “Amazon Pay” e una skill sui dispositivi Alexa per semplificare le donazioni, in cui va detto al nostro assistente personale intelligente “Alexa, voglio fare una donazione per il Coronavirus“.

La nuova iniziativa di Amazon

Il sito, insieme alle più importanti associazioni industriali del settore musicale italiano, AFI, FIMI e PMI, ha annunciato l’uscita del brano “Il cielo è sempre più blu“, di Rino Gaetano. E’ possibile vedere l’evento di lancio sul sito di Amazon il 7 maggio 2020 dalle ore 18:00, mentre da mezzanotte può essere acquistato in versione digitale. I diritti andranno devoluti alla Croce Rossa del nostro Paese.

Tra i 50 artisti che hanno detto “sì” a questo progetto troviamo: Alessandra Amoroso, Baby K, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Boomdabash, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, J-Ax, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Francesco Sarcina, Umberto Tozzi e Ornella Vanoni.

L’idea di questo progetto è nata dalla mente di Franco Zanetti, direttore del sito “Rockol“, accolta successivamente dai produttori discografici Takagi & Ketra. Entrambi sono riusciti ad unire artisti di generi e generazioni molto diverse per produrre un brano corale senza precedenti, mixato da Pinaxa.