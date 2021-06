Il cantautore Sesto lancia il singolo Port Emerald

Tra i singoli di questa estate 2021 c’è anche Port Emerald di Sesto, un brano fresco e frizzante (uscito per Suono Libero Music), che si fa ascoltare piacevolmente. Port Emerald è stata firmata (sia nel testo che nella musica) dallo stesso Sesto, mentre la produzione è di Nando Misuraca per Suono Libero Music Edizioni.

All’apparenza Port Emerald sembra la classica canzone pop orecchiabile e spensierata, ma in realtà nasconde un contenuto su cui riflettere: pone infatti al centro dell’attenzione certi luoghi comuni di cui si è stanchi, ma anche la rabbia di chi sente la necessità di staccare la spina (oggi più che mai importante).

A cosa si deve il titolo di questo brano? Port Emerald è un pub molto caro a Sesto, che frequenta da sempre e a cui sono legati tanti bei ricordi. Un luogo speciale, dove si va per passare una serata lontana dai pensieri di una quotidianità spesso non serena.Port Emerald, come dice il suo autore, ha un messaggio ben preciso: “Vuole essere un invito a concedersi del tempo per se stessi, in cui sognare ad occhi aperti, perché a volte i sogni sono più leggeri della realtà. Le difficoltà ci saranno sempre, ma questo non ci deve impedire di sognare”.

Poteva mancare un pezzo estivo senza il suo videoclip? Assolutamente no! Vi consigliamo quindi di andare su YouTube e cercare il video di Port Emerald, che è diretto dallo stesso Vincenzo Sesto e impreziosito dalla presenza di una sirena-musa. Di chi si tratta? A darle voce è Fabiana Russo, che è compagna di Sesto, nel lavoro come nella vita.

La figura di questa sirena-musica porta valore aggiunto al significato della canzone, come sottolinea lo stesso cantautore: “Rappresenta la voce della libertà e della spensieratezza. Una voce chiama le persone a sé, invitandole a lasciarsi andare e ad ondeggiare tra gli affanni”.