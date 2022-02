Il bassista della band californiana ” Blink-182″, Mark Hoppus, durante una diretta su Twitch, ha rivelato ai suoi fan, preoccupati per le sue condizioni di salute, il tipo di tumore che l’ha colpito e ha raccontato come sta vivendo la chemioterapia.

“Ho un linfoma diffuso a grandi cellule B», ha detto. «Sono allo stadio IV-A, il che significa, da quanto ho capito, che è arrivato in quattro parti del mio corpo. Non so elencarle con precisione, ma mi ha colpito abbastanza diffusamente da arrivare al quarto stadio, credo il più pericoloso. Il cancro non ha a che fare con le ossa, ma col sangue. Il mio sangue sta cercando di uccidermi”, ha dichiarato.

Le toccanti parole di Hoppus

Quello che ha colpito Hoppus è una forma particolarmente aggressiva di linfoma non Hodgkin, lo stesso che era stato diagnosticato anni fa a sua madre che è però riuscita a sconfiggerlo. Hoppus aveva poi anticipato che, anche in caso di notizie positive dopo l’esame, così come è stato si sarebbe trovato a dover affrontare di sicuro almeno altri tre ciclo di chemio, aggiungendo: “Vada come vada sconfiggeremo questo cancro” , “E’ solo questione di tempo, di saper aspettare”.

Con una storia condivisa attraverso i canali social, Hoppus ha voluto comunicare ai suoi fan una bellissima notizia: la chemioterapia sta funzionando e lui si è detto fiducioso, ringraziando i medici che lo stanno curando, nonostante gli effetti devastanti della chemio, e tutti coloro che inondano le sue giornate di bei pensieri, rivolgendogli auguri di pronta guarigione. Mentre Mark Hoppus si è detto pronto a continuare a lottare, i fan e gli amanti della musica di tutto il mondo hanno gioito con lui.

Secondo quanto riporta Rolling Stone US, più di 18mila americani ricevono ogni anno la stessa diagnosi, rendendo il linfoma diffuso a grandi cellule b il più comune del Paese.Si tratta, spiega la Lymphoma Research Foundation, di un linfoma aggressivo e veloce che può svilupparsi nei linfonodi o fuori dal sistema linfatico, nel tratto intestinale, nella tiroide, nel seno, nelle ossa o al cervello, manifestandosi con un ingrossamento dei linfonodi del collo o delle ascelle. Gli altri sintomi possono essere sudorazione notturna, febbre e grossa perdita di peso. Alcuni pazienti sentono anche fatica, perdita d’appetito, fiato corto e dolore diffuso.