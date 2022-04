Il cantante di Amici LDA, boom con il suo ultimo successo

Lda, il cantante di Amici edizione del sabato sera, negli ultimi tempi si era arreso, e non aveva più quella spinta che lo spronava a continuare a cantare, si è lasciato andare e non è stato perdonato dalla giuria che ha deciso di eliminarlo dal programma in gara con Nunzio, ma al suo attivo ha un disco d’oro, e le sue hit passano alla radio e come Albe sono le più ascoltate.

Il suo ultimo successo Bandana, che si può ascoltare su Spotify è tra le hit top ten più ascoltate su YouTube, un fenomeno mediatico senza precedenti, firma il primo contratto discografico con la major discografica Sony Music Italy al pari di Aka 7even, e come San Giovanni il suo diventerà il nuovo tormentone estivo 2022.

In un lungo post su Instagram ringrazia la sua schiera di fan, “È stata un’esperienza stupenda che ricorderò per tutta la vita. Voi, la produzione, la redazione, Maria, i vocal coach. Sono stati tutti speciali, dalla prima all’ultima persona”. Suoi altri grandi successi come Quello che fa male, Io volevo solo te e Scusa.

Lda nella scuola di amici è sempre stato un giocherellone, sempre l’anima del gruppo e pronto a fare scherzi a chiunque soprattutto al suo amico Nunzio che in lacrime nella puntata di sabato ha detto che non sarebbe dovuto uscire lui, ma Lda ha detto che nelle ultime settimane sentiva di perdersi nella via, di perdere concentrazione e non portare più a termine il suo obiettivo, la musica.

Il padre non ha influito assolutamente nel processo decisionale del programma nè nella carriera del figlio, che si è appassionato di musica fin da bambino, “Siamo felici di accompagnare Luca D’Alessio in questa avventura, benvenuto in famiglia. ‘Bandana‘ il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!” ha scritto la major.