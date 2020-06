Ignazio Boschetto de Il Volo produce il giovane cantautore Nico Arezzo

A soli 25 anni Ignazio Boschetto, noto come componente del trio Il Volo, ha iniziato la sua attività di produttore discografico con un’etichetta dal nome Floki, nome ispirato al costruttore di navi vichingo Hrafna-Flóki Vilgerðarson, della serie tv “Vikings”, di cui Boschetto è un grande fan.

Come lui stesso spiega “Flóki m’è sembrato il riferimento giusto per la voglia di mettermi in gioco che c’è dietro a questa nuova avventura, perché se da un’isola vuoi raggiungere la terraferma o ti butti in mare col rischio di affogare o t’inventi qualcosa“.

Il primo artista scoperto da Ignazio è il giovane cantautore Nico Arezzo, che ha presentato “Gorilla” – il primo singolo del suo nuovo album in fase di registrazione – lo scorso 25 giugno, durante una diretta Instagram insieme alla band e di fronte allo sguardo attento dello stesso Boschetto e di Michele Torpedine.

Nico era stato già notato dal manager de Il volo per la vittoria con il brano “Se vuoi” nella sezione giovani del Festival Show 2017, nel quale lui era un membro della giuria. Negli anni successivi ha proseguito con due tentativi a Sanremo Giovani (l’ultimo quest’anno, mancato per pochissimo) e un’audizione per “X-Factor“, bocciata da Fedez.

Nel frattempo è nata una bella amicizia con Ignazio Boschetto, che l’ha portato a seguirlo nella sua carriera realizzando anche il suo sogno di diventare produttore. Il brano “Gorilla” da questa settimana è su tutte le piattaforme online e la prossima settimana uscirà anche un videoclip. Durante la diretta Instagram di presentazione Nico ha deciso di far ascoltare in anteprima anche quattro dei brani che comporranno l’album: Passanti, Apollo 18, Tegole e Non ti capisco.

Il prossimo singolo uscirà alla fine dell’estate prima dell’uscita dell’intero album. Adesso il sogno di Ignazio Boschetto sarebbe poter produrre il piccolo Julian, un bambino di 7 anni che suona il sax in maniera incredibile, che ha partecipato al talent show “Italia got’s talent“.