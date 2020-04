I Trick Or Treat dedicano un album ai Cavalieri dello Zodiaco

I Trick Or Treat sono una band modenese di power metal nata nel 2002 ispirandosi al gruppo tedesco Helloween e che, negli ultimi anni, ha deciso di dedicare le sue canzoni al mondo dei cartoni animati e degli anime giapponesi. Nel 2018 hanno inciso il doppio cd “Re-Animated”, in cui hanno arrangiato ben 19 sigle dei migliori cartoni animati degli ultimi trent’anni, per far tornare bambini anche i metallari ascoltando pezzi come “Jeeg Robot D’Acciaio”, “Daitarn 3”, “Dragon Ball”, “Ken il Guerriero” fino ai più recenti “Pokémon”.

Lo scorso anno la band ha scelto di tornare su questo filone, però con un progetto molto più ambizioso, nato da un’idea del chitarrista Guido Benedetti, che aveva proposto di fare un concept album dedicato ad un unico manga giapponese: i Cavalieri dello Zodiaco. Il disco s’intitola “The Legend of XII Saints”, perché parla solo dei Cavalieri d’oro ed è composto da 14 brani.

La cosa ancora più interessante è stata la presentazione del lavoro, perché 12 dei brani sono stati presentati uno al mese partendo da Marzo 2019 e per ogni traccia è stato creato un video con i testi in stile karaoke e la grafica curata direttamente dal frontman Alessandro Conti, in modo da mantenere viva l’attenzione sulla band per un anno intero con un unico album. Il primo è stato ovviamente quello dedicato al cavaliere Aries.

Ora è finalmente uscito l’album completo per l’etichetta Scarlet Records, realizzato grazie ad un crowdfunding su Musicraise che ha coinvolto tutti i fan. Ai 12 brani già presentati sono stati aggiunti l’intro “Ave Athena” e la conclusione dal titolo “Last Hour (The Redemption)” e prossimamente uscirà anche un videoclip.

I componenti della band sono: Alessandro ‘Alle’ Conti alla voce, Luca Venturelli (che ha sotituito Luca Cabri) e Guido Benedetti alle chitarre, Leone Villani Conti al basso e Luca Setti (che ha sostituito Mirko Virdis, che a sua volta aveva sostituito Nicola Tomei) alla batteria.