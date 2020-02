I Queen riscrivono la storia al "Fire Fight Australia"

Stiamo parlando dell’ormai famosissimo “Fire Fight Australia“, mega-concerto benefico di cui tutti parlano a gran voce ed a cui partecipano migliaia e migliaia di spettatori. Lo staff mira a raccogliere dieci milioni di $ dopo gli innumerevoli incendi devastanti che hanno distrutto tutta l’Australia e le sue forme di flora e fauna locali, compresi decine e decine di koala e canguri.

Tutta la somma raccolta è indirizzata ai vigili del fuoco volontari che hanno lottato contro gli incendi devastanti della vegetazione e degli animali, a tutte le comunità colpite, ma anche alle organizzazioni di salvataggio degli animali locali. I Queen hanno lodevolmente cantato la stessa serie di canzoni che hanno eseguito al mega-concerto benefico del “Live Aid“, con la sola differenza che, nel ‘85, avevano l’indimenticabile Freddie Mercury come solista e domenica scorsa il grande artista Adam Lambert.

L’evento “Fire Fight Australia” (che troviamo sul social network per eccellenza Instagram con l’hashtag #FireFightAustralia) ha portato allo stadio “ANZ” di Sydney una serie di stars internazionali e locali, insieme sullo stesso palco e davanti a migliaia e migliaia di persone provenienti da diverse parti del mondo, per raccogliere fondi per l’Australia stessa, paese che deve rinascere subito.

Oltre settantamila australiani hanno riempito lo stadio di Sydney molto calorosamente. Tra i big troviamo Alice Cooper, Queen e Ronan Keating che erano solo alcuni degli artisti che hanno partecipato all’evento mondiale. Il mega-concerto benefico è durato non meno di 10 ore. Trentatre persone sono purtroppo morte negli incendi australiani, 1.000.000.000 di animali sono stati brutalmente uccisi dalle fiamme e 12.000.000 di ettari di vegetazione sono andati distrutti per sempre.

Invece, sabato scorso, le autorità australiane, hanno annunciato in TV di essere riuscite a tenere sotto controllo i focolai della regione più colpita e danneggiata irreparabilmente dalle fiamme. Più di duemila abitazioni in tutta l’Australia sono state distrutte da settembre del 2019 a gennaio 2020. Migliaia e migliaia di persone hanno sofferto per le evacuazioni e la mancanza di acqua corrente ed energia elettrica.