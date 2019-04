I Music Awards 2019 all’Arena di Verona, 4 e 5 giugno

Anche quest’anno ci saranno i Music Awards, che non si chiameranno più Wind Music Awards ma semplicemente Music Awards 2019, in quanto la compagnia telefonica non sarà più lo sponsor ufficiale dell’evento musicale. A confermare che l’evento si farà è stato il conduttore Carlo Conti, che durante un’intervista a TvBlog ha dichiarato che ad inizio giugno verrà trasmesso su Rai 1.

I biglietti sono già in vendita su TicketOne da martedì 23 aprile, dove sono state quindi esibite le date del concerto. Si tratta infatti di martedì 4 giugno e mercoledì 5 giugno, date in cui i migliori cantanti di quest’annata verranno premiati e si esibiranno sul palco che verrà appositamente allestito presso l’Arena di Verona, ambiente che negli ultimi anni ha ospitato l’evento. Da domani martedì 30 aprile invece sarà possibile acquistare i biglietti presso i punti vendita.

Nonostante non si conoscano ancora i nomi dei cantanti che si esibiranno, la vendita dei biglietti è già cominciata ed è possibile scegliere tra 6 tipologie di postazione. Partendo dal più economico, c’è il biglietto di gradinata non numerata che costa 35,00 euro, passando poi alle due categorie da 50,00 euro, che sono quelle di poltroncina visibilità laterale e di area 2. Le poltroncine di area 1 costano invece 55,00 euro e la platea si suddivide in area 2 da 59,00 euro e area 1 da 69,00 euro.

In molti vorranno aspettare di conoscere la lista degli artisti presenti prima di effettuare l’acquisto e, soprattutto, di sapere la scaletta delle esibizioni per sapere se il proprio cantante preferito si esibirà martedì o mercoledì. Per farsi un’idea approssimativa di chi salirà sul palco dell’Arena basterà guardare chi da maggio 2018 a maggio 2019 ha raggiunto risultati importanti in campo musicale.

Questi risultati sono suddivisi in: traguardi d’oro (vendita di album per oltre 25 mila copie), traguardi di platino (oltre 50 mila copie), multi platino (oltre le 100 mila copie), triplo platino (oltre 150 mila copie), quadruplo platino (oltre le 200 mila copie), 5 volte platino (oltre le 250 mila copie) e diamante (oltre le 500 mila copie). Le premiazioni avverranno anche per i singoli dei cantanti, tramite le certificazioni FIMI e GfK Retail and Technology Italia.