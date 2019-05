I Modà annunciano il loro ritorno sulle scene musicali

I fans dei Modà possono gioire; finalmente i loro beniamini, dopo due anni di lontananza dal mondo della musica, stanno per tornare con un nuovo progetto discografico, come ha annunciato il leader del gruppo Francesco Silvestre, in arte Kekko, dalla pagina Facebook della band.

Il leader dei Modà, per annunciare il loro ritorno, ha scelto di condividere sulla pagina del gruppo una foto che ritrae la copertina di “TV Sorrisi e canzoni” del 2015, dedicata al loro ritorno dopo tre anni di silenzio. Kekko assicura che questo nuovo ritorno, piuttosto faticoso, sarà completamente diverso da quello precedente, senza aggiungere alcun dettaglio, in quanto intendono fare una sorpresa a tutti i loro fans.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul nuovo progetto discografico, i Modà si esibiranno il prossimo 4 giugno, all’Arena di Verona per i Music Awards. Secondo alcuni rumors proprio in questa data il gruppo potrebbe rivelare nuovi dettagli sul suo ritorno e sul nuovo progetto discografico.

Un po’ come è accaduto due anni fa, quando proprio dall’Arena di Verona, in occasione dei Wind Muisc Awards, Kekko diede l’annuncio di volersi prendere una pausa per dedicarsi a nuovi progetti, tra cui la realizzazione di un film e di un nuovo album di inediti, adatto a dare un seguito al loro precedente progetto discografico.

Di questi due progetti, però, uno non è andato in porto, infatti il film non è stato più realizzato, ma al suo posto è uscito un libro dal titolo “Cash – La storia di un campione“. Mentre il secondo progetto, a quanto pare, è andato a buon fine; non si sa ancora nulla in proposito, le uniche informazioni che si conoscono riguardano una nuova etichetta discografica, con la produzione di Diego Calvetti.