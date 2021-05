I Måneskin vincono l’Eurovision Song Contest 2021

Sono i Måneskin i vincitori della edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest. Grazie al voto popolare, la band italiana è riuscita a conquistare la vetta del podio della competizione europea con il loro singolo “Zitti e Buoni”, già vincitrice del Festival di Sanremo di quest’anno.

“Vogliamo dire a tutta l’Europa, a tutto il Mondo: Il Rock and Roll non muore mai!” è stato il commento a caldo del cantante, Damiano David, sul palco della gara prima della nuova esibizione che ha chiuso la serata. Si tratta della seconda grande vittoria all’Eurovision per la band romana, che si era già aggiudicata il premio per il miglior testo aggiudicato dalla critica la sera prima.

Una serata che ha tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo i telespettatori. Il voto della giuria aveva infatti piazzato la band italiana al quarto posto, dopo la Svizzera, la Francia e Malta che avevano conquistato rispettivamente 267, 248 e 208 punti contro i 206 dell’Italia. I voti del pubblico hanno ribaltato la classifica, portando i Måneskin in testa e alla vittoria grazie a 318 punti che hanno portato il loro totale a 524. Un enorme trionfo anche su Spotify per la band, che è la più ascoltata del contest.

Prima dei Måneskin, l’Italia aveva vinto la competizione solo altre due volte, la prima a Copenaghen nel 1964 grazie a Gigliola Cinquetti con la sua “Non ho l’età (per amarti)” e la seconda nel 1990 a Zagabria grazie a Toto Cutugno con “Insieme: 1992”. Nell’edizione 2019, Mahmood si era piazzato alla seconda posizione con “Soldi”.

26 i cantanti e band che si sono esibiti stasera alla Ahoy Arena di Rotterdam, nella prima edizione dall’avvento del Coronavirus che ha causato la cancellazione dell’edizione del 2020. Dato che il paese vincitore ospita la competizione l’anno successivo, nel 2022 l’Eurovision Song Contest sarà trasmesso dall’Italia per la prima volta dal 1991.