I Måneskin vincono il Festival di Sanremo 2021

È giunta al termine la settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021 che, capitanata dal presentatore Amadeus e dal comico Fiorello, vede come vincitori ufficiali i Måneskin che portano a casa il prestigioso premio grazie al brano “Zitti e buoni”. Nella quinta e ultima serata, non sono mancate le sorprese e le entusiasmanti emozioni suscitate dalle esibizioni dei cantanti in gara che hanno incantato il vasto pubblico di Rai 1.

Dopo aver ascoltato per quasi una settimana tutti i brani dei partecipanti, i telespettatori hanno finalmente conosciuto il nome dei vincitori. La vittoria è stata attribuita attraverso un sistema di votazione misto, costituito dal giudizio della Giuria Demoscopica (33%), dalla valutazione della Giuria della Stampa (33%) e dal televoto del pubblico (34%).

In queste cinque sorprendenti serate, i 26 Big in gara hanno portato sul palco dell’Ariston storie differenti ma tutte accomunate dalla passione per la musica: per i più giovani e per i meno conosciuti è stata una grande esperienza artistica e, soprattutto, una preziosa occasione per poter far conoscere il loro talento ad una platea molto amplia.

Numerosi sono stati gli ospiti speciali che hanno partecipato alla finalissima del Festival di Sanremo 2021 che sono saliti sul palco per onorare la musica, lo sport, l’arte e la recitazione. Tra questi erano presenti: Ornella Vanoni e Francesco Gabbani; Dardust; Michele Zarrillo; Umberto Tozzi; Paolo Vallesi; Riccardo Fogli; Federica Pellegrini; Alberto Tomba; Serena Rossi; Tecla Insolia e Giovanna Botteri.

Nonostante le difficoltà organizzative generate dai tanti ostacoli legati all’emergenza sanitaria da Covid-19, Amadeus e la sua squadra sono riusciti a “salvare” il Festival di Sanremo 2021 e a permettere alla musica di continuare a far sognare la gente. Per il conduttore termina l’esperienza da direttore artistico di Sanremo, in quanto lo stesso ha scelto di dedicarsi ad altri progetti, rimanendo per sempre onorato e orgoglioso di aver avuto la possibilità di gestire un evento cosi prestigioso: “Non ci sarà un ‘Ama-ter’, l’anno prossimo non sarò io il direttore artistico. In futuro chissà, ma ora non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz, alla mia normalità”.