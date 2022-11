I Måneskin nominati ai Grammy Awards: "Non potremmo essere più grati ed eccitati"

Ascolta questo articolo

Non accenna ad avere fine l’ascesa dei Måneskin, il cui successo ha portato la band a diventare il gruppo italiano di maggior successo al mondo. A coronare un periodo di enormi soddisfazioni, arriva ora una ambita nomination ai Grammy Awards, considerati da molti i più prestigiosi premi musicali al mondo.

Le nomination per i Premi Grammy del 2023 sono da poco state annunciate, ed i Måneskin sono stati nominati nella categoria “Miglior nuovo artista“, che premia la più valida nuova proposta musicale. Candidati contro la band italiana sono in lizza gli artisti Anitta, Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

“Oh mio Dio, non riusciamo a credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie, ma siamo appena stati nominati come Best New Artist ai Grammy. Non potremmo essere più grati ed eccitati“, è stato il commento a caldo della band sui social, dove la notizia è stata commentata sulle storie della loro pagina ufficiale. Il gruppo è attualmente impegnato in un tour che li sta portando ad attraversare gli Stati Uniti.

I Måneskin possono anche vantare di essere parte di una seconda nomination di gruppo, quella nella categoria “Best Compilation Soundtrack For Visual Media”, cioè miglior colonna sonora per un media visivo. In questo caso, la nomination è per la soundtrack del film del regista Baz Luhrmann “Elvis“, nella quale la band italiana ha eseguito una cover del brano “If You Can Dream“.

Tra le altre nomination, Beyoncé è in testa con nove categorie che la portano a superare il marito Jay Z come l’artista più nominata della storia. La seguono il rapper Kendrick Lamar con otto nomination, Adele e Brandi Carlile con sette ed Harry Styles con sei. La 65esima edizione della premiazione dei Grammy si svolgerà domenica 5 febbraio a Los Angeles, presso l’arena Crypto.com. Al momento non sono ancora stati annunciati i presentatori e gli artisti che si esibiranno nel corso della serata.