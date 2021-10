I Maneskin conquistano gli Stati Uniti, suoneranno con i Rolling Stones

Il New York Time l’estate scorsa ha dedicato ai , nelle sue prime pagine, un lungo servizio chiedendosi se dopo aver conquistato l’Europa, vincendo Eurovision Contest, i quattro sarebbero stati in grado di conquistare il mondo.

A pochi mesi di distanza la band sta dando una risposta chiara e decisa partendo proprio dagli Stati Uniti.

L’inizio del loro tour promozionale è stato in grande stile come ospiti del celebre programma televisivo Tonight Show di Jimmy Fallon.

Pochi italiani prima di loro, Sofia Loren, Benigni, Mastroianni, avevano ricevuto tale onore. I ragazzi hanno suonato due pezzi Beggin’ e il nuovo pezzo Mammamia, scatenando conduttore e pubblico al punto che un’altra ospite dello show Drew Barrymore li ha voluti incontrare nei camerini.

Due i concerti live della band, il primo al Bowery Ballroom a Manhattan già avvenuto il 27 e uno il 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles.

Nonostante quello del Bowery Ballroom non sia un palco qualunque, ma un tempio del rock, con ospite fissa Patti Smith per 15 anni, i biglietti sono andati presto esauriti con un aumento della base d’asta da 50 dollari a 300!

In realtà tale successo non era inaspettato in quanto il singolo Beggin’, cover dei The Four Seasons, sta spopolando oltreoceano, con più di 700 milioni di ascolti, ha fatto ottenere al gruppo una nomination agli American Music Awards.

La canzone, inoltre, è stata scelta dalle cheerleader del Thunder (NBA) per una loro coreografia trasmessa in televisione durante

partita OKC Thunder – Los Angeles Lakers.

Il successo di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan non si ferma qui. Come annunciato da Jimmy Fallon i Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones del 6 novembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Un riconoscimento da parte dei re del rock più unico che raro per una band italiana. Del resto, come indicato da molti fan americani sui social, il gruppo romano fa rock nuovo con uno stile “old school”, che li rende unici.

Dopo l’avventura americana i nostri rockers si sposteranno in Ungheria per gli MTV EMA che si terranno il 14 novembre.

I Måneskin hanno infatti tre nomination: non solo come Best Italian Act, come Best Group e Best Rock. Sono la prima band italiana ad avere avuto una nomination in entrambe le categorie Best Group e Best Rock.