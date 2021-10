I Maneskin alla conquista del Tonight Show

Prima XFactor, poi Sanremo, l’Eurovision Song Festival e in seguito date, eventi e concerti in tutto il mondo. Una cosa è certa: i Maneskin sono tra le band più apprezzate, seguite e amate a livello mondiale, i loro brani scalano le classifiche e si aggiudicano ormai podi certi, partiti da una piccola trasmissione sono diventati in poco tempo vere e proprie star.

Il prossimo appuntamento, fissato al 26 ottobre, è il Tonight Show condotto da Jimmy Fallon e loro saranno i primi italiani ad essere stati invitati, prima di loro nessun gruppo italiano aveva avuto il privilegio e l’onore di partecipare a quello che è uno dei palcoscenici televisivi di seconda serata più famosi al mondo.

Questo evento segnerà il loro debutto davanti al pubblico americano, è un punto di non ritorno che segnerà emblematicamente le loro carriere e amplierà ancora di più il loro pubblico, formato ormai non solo da adolescenti, ma anche da adulti e bambini.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno conquistato con Mammamia, il singolo pubblicato l’8 ottobre e accompagnato da un videoclip, la posizione n. 24 della Classifica Global di Spotify nel weekend di uscita, segnando il più alto debutto in classifica fra le nuove uscite e il più alto di sempre per la band.

La loro musica è immediata, diretta, viva, attuale, si fa carico dei cambiamenti generazionali e li accoglie positivamente, la loro spontaneità è maestra, i quattro ragazzi sono capaci di farsi apprezzare e amare da tutti perchè i testi delle loro canzoni sono facilemente comprensibili e allo stesso tempo mai scontati, in quanto si fanno carico di quelle che sono le problematiche della società moderna e le sviscerano, le rendono palesi e vere.

I Maneskin piacciono perchè sono unici, 4 personalità diverse che incarnano stereotipi diversi e che insieme si abbraciano e ci coinvolgono meravigliosamente.