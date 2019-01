I Lestofanti protagonisti della Noche Sabrosa al Margò di Torino

I Lestofanti nascono nel 2016, quando tre ragazzi, influenzati da diversi generi musicali, decidono di formare un gruppo. La loro unione si intensifica con il tempo, grazie alle esperienze musicali che condividono. I ragazzi si pongono come obiettivo quello di far ballare la gente, cercando di capire come le persone reagiscono alle diverse sonorità da loro proposte.

Seguaci della teoria del professor Daniel J. Levitin, del Dipartimento di Psicologia della McGill University, secondo il quale suonare e ascoltare musica ha evidenti e significativi benefici per la salute fisica e mentale, dopo aver ampiamente sperimentato le proprie selezioni musicali all’Amantes, storico circolo culturale di Torino, il trio ha pian piano incrementato i generi proposti arrivando a mixare jazz e salsa.

Le loro playlist sono composte da brani di vario genere. Tra le influenze troviamo worldmusic e cumbia, boogaloo, soca attentamente mixato con sonorità afro ed electro. Le loro serate sono molto apprezzate dai giovani torinesi che popolano costantemente ogni loro evento. La loro ricerca musicale è continua e propone ogni volta brani particolari e adatti alla situazione.

Recentemente hanno fatto ballare San Salvario Emporium durante il Salotto musicale dell’evento. La loro ricca formazione consente di presentare dj set impreziositi da sonorità ricercate, il tutto servito da location d’eccezione come il Margò di Via Buniva, a Torino, che li accoglierà per la loro prossima serata, la quale si terrà il 9 febbraio alle 23.00.

Suoni elettrici, effetti d’ambiente e ritmi latini risuonano dalle casse del loro impianto e assicurano serenità, divertimento e spensieratezza. La promozione dell’evento è a cura di OhrwurmStudio, un collettivo professionale di ragazzi torinesi che si occupano di promozione online, gestione di social network e registrazioni musicali.