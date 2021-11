I Maneskin non si fermano più. Dalla vittoria del Festival di Sanremo, la loro carriera è decollata e finalmente i giovani artisti romani stanno raccogliendo i frutti di un talento innegabile.

La vittoria dell’Eurovision Song Contest, i singoli in cima alle classifiche, i concerti sold out e un riconoscimento che già da un pezzo ha oltrepassato il confine nazionale.

L’accusa dei Cugini di Campagna ai Maneskin

In queste ore, hanno aggiunto un ulteriore tassello a un percorso artistico sempre più luminoso. I Maneskin, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. I fan sono in delirio, ma c’è anche chi ha qualcosa da ridire: I Cugini di Campagna.

Negli ultimi mesi, i Maneskin stanno ricevendo complimenti non solo per l’energia e il talento che dimostrano sul palco, ma anche per la loro creatività e originalità. Ecco, soprattutto su questo ultimo punto, c’è chi non sarebbe propriamente d’accordo. Ma andiamo con ordine. Sul palco dell’Allegiant Stadium, davanti a un pubblico in delirio, i Maneskin si sono presentati con un look a stelle e strisce.

Ebbene, secondo i Cugini di Campagna, gli artisti avrebbero copiato da loro. Sulla pagina ufficiale hanno scritto:”I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, imitando, nel vestire I cugini di campagna. Basta copiare i nostri abiti”.Lo sfogo era accompagnato da una foto che metteva a confronto il look di Damiano David e quello di Nick Luciani.

E pensare che di recente la band, che ha sfornato successi come Anima mia, aveva eseguito una cover di Zitti e Buoni.Chissà se i Maneskin si preoccuperanno di rispondere all’accusa dei Cugini di Campagna. Al momento, gli artisti sono completamente assorbiti dai numerosi impegni che una carriera in ascesa contempla.

Prima di esibirsi all’Allegiant Stadium, Damiano David ha fatto sapere di essere onorato di aprire il concerto di una band che ha fatto la storia del rock come i Rolling Stones:”Prima di andare avanti, questo è il nostro primo stadio ed è un onore per noi essere qui e avere la chance di aprire il concerto di una delle più grandi band della storia. Grazie per questa possibilità”.