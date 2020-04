"Houseparty", il nuovo singolo di Annalisa

Annalisa, ex concorrente di “Amici” di Maria De Filippi, ne ha fatta di strada da quando è uscita dal talent. La cantante non si è mai fermata collezionando un successo dietro l’altro. Dai singoli di successo sino alla partecipazione all’ultimo pezzo di J-Ax, “Supercalifragili”. In questo periodo è pronta a tornare con un nuovo singolo dal titolo “Houseparty“, che sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 17 aprile.

Un brano, come dice il titolo, che fa pensare a una festa, quindi al divertimento, anche se in questo periodo dominato dal Covid-19 ogni party è posticipato a data da destinarsi, come afferma la stessa Annalisa. “Quella che voleva essere una festa, si è trasformata in festeggiamenti virtuali. È una canzone che, inaspettatamente, racconta benissimo il momento che stiamo vivendo e la voglia di trovare modi alternativi di stare insieme. Dentro i muri delle case si aprono microcosmi che ora abbiamo voglia di condividere”.

Un singolo che spiega con queste parole durante il collegamento dei giornalisti per presentarlo dalla sua casa di Savona, dove vive ed è originaria. Non appena il momento difficile sarà terminato, Annalisa decide di suggellare il tutto con una festa all’aperto insieme a tutti i suoi amici per fare in modo che Houseparty possa tramutarsi in realtà. Durante questo periodo, ha scoperto la bellezza delle piccole cose e anche dei rapporti a distanza.

Un brano prodotto da Canova con Jacopo Ettorre che segna un nuovo percorso e indirizzo della vita artistica della cantante ligure. Il singolo fa da apripista a un album tutto nuovo che avrebbe dovuto vedere la luce in primavera, ma per via dell’emergenza sanitaria, è stato posticipato al 18 settembre.

Il 4 maggio al Fabrique di Milano avrebbe dovuto tenersi il suo concerto, che sarà posticipato al 22 ottobre. Annalisa racconta che potrebbe inserire anche dei pezzi nuovi. Nel frattempo, come tutti noi, sta cercando di tenersi occupata, cucinando, guardando qualche serie televisiva o film. Inoltre, ha anche lanciato una raccolta fondi per aiutare il reparto di malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Savona. Appoggia Tiziano Ferro nella tutela degli artisti e dei musicisti che lavorano dietro le quinte dei concerti.