Grammy Awards 2020, un tributo a Prince per omaggiarlo

Prince è stato un artista di fama internazionale, unico nel suo genere e amato da tantissimi fan. La sua musica è sempre stata all’avanguardia ricca di nuove tendenze, si è adeguata al tempo, ma non ha mai perso il suo stile, unico e inconfondibile. Il funky, il soul e il rock sono componenti perfette della sua musica che hanno permesso di farlo conoscere nel mondo.

A distanza di quasi quattro anni, Roger Nelson, in arte Prince, è morto il 21 aprile 2016, il 28 gennaio, dopo due giorni dalla consegna dei Grammy Awards, i premi della musica, verrà omaggiato con un concerto tributo dal titolo “Let’s go crazy: The Grammy Salute to Prince”. Un omaggio per ricordarlo e si svolgerà presso il Los Angeles Convention Center, in cui interverranno alcune grandi star della musica pop, rock per celebrarlo nel modo in cui merita.

Uno show che sarà poi registrato per essere trasmesso in televisione a partire dal prossimo aprile, magari in concomitanza con la morte dell’artista. Come detto, le star che gli rendono omaggio sono tantissime e spaziano tra i vari generi musicali. Dai Foo Fighters a Beck sino a Chris Martin dei Coldplay, compreso anche Earth, Wind and Fire, Alicia Keys, Usher e tantissimi altri.

Sul palco non può mancare la band di Prince, ovvero i Revolution, insieme a Morris Day e The Time. Uno spettacolo della durata di due ore circa che parte dagli esordi sino ad arrivare a pezzi maggiormente noti e conosciuti, intervallato anche da esperienze della sua vita. Un evento che vede la direzione musicale di Sheila E., cantante, batterista e collaboratrice di Prince, insieme ai produttori storici, ovvero Jimmy Jam & Terry Lewis.

Per Sheila E. si tratta di un evento, che non è solo la commemorazione di un amico, ma anche della musica e di quanto possa salvare l’anima ed essere d’aiuto nei momenti bui. Ecco le parole di Sheila in merito: “Contribuire a celebrare la vita di un caro amico e farne al tempo stesso parte come direttore musicale è fantastico. (…) è un peccato che ci siano solo due ore a disposizione. Potremmo suonare un’intera settimana”. Prima di Prince, sono stati tantissimi gli artisti a cui è stato reso omaggio con un concerto tributo. Dai Beatles a Bee Gees sino ad Aretha Franklin, Stevie Wonder, solo per citarne alcuni.