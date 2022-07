Gli Hanson 25 anni dopo "MMMBop": l’ottavo album, 15 figli ed una vita in Oklahoma

Ascolta questo articolo

Sono trascorsi 25 anni da quando gli Hanson conquistarono il mondo con la loro hit “MMMBop“, ancora oggi uno dei tormentoni più famosi degli anni ’90. All’epoca tre giovanissimi prodigi della musica, oggi i tre fratelli continuano la loro carriera musicale giostrandosi con le loro grandi famiglie.

I tre hanno infatti avuto in tutto ben 15 figli, un numero considerevole ma familiare agli Hanson, che sono tre di sette fratelli nati dai genitori Clarke e Diana. Isaac, 41 anni, Taylor, 39 anni, e Zac, 36 anni, non hanno mai abbandonato la musica, e continuano ad avere in America un nutrito gruppo di fan che continua a seguire la band.

Il primo album in studio della band, intitolato “Middle of Nowhere“, uscì nel 1997 e rese i tre giovani famosi a livello internazionale. All’epoca i tre avevano 17, 15 e 13 anni, e riuscirono negli anni a mantenere il successo ottenuto dopo il successo del primo singolo grazie a canzoni come “I Will Come to You”, “If Only”, “Lost Without Each Other” e “Penny & Me”. Il 20 maggio di quest’anno, per festeggiare i 30 anni della band, è uscito il loro ottavo disco, intitolato “Red Green Blue“, un album in cui ogni fratello ha ha creato 5 canzoni, unendo tre mini-album singoli in un unico album.

Nonostante il richiamo di città come Hollywood e New York, nel 2008 i tre fratelli sono tornati a vivere nella loro natia Tulsa, in Oklahoma, dove sono fedeli seguaci della fede evangelica cattolica. “Siamo fortunati del fatto che siamo sempre stati un’anomalia”, spiega Zac. “Essere fratelli che non litigano tanto e che condividono un sogno, è unico. Siamo una band da tantissimo tempo, ma la gente è stupita del fatto che siamo normali, perché questo tipo di industria lascia un marchio sulle persone“.

Zac, il più giovane dei tre, ha cinque figli insieme alla moglie Kate: i maschi Shepherd, 14 anni, Abraham, 8, e Quincy, 16 mesi e le figlie Junia, 11 e Lucille, 5. Taylor ha invece sette figli con la moglie Natalie: i maschi Ezra, 19 anni, River, 15, Viggo, 13, e Indiana, 3, e le figlie Penelope, 17, Wilhelmina, 9, e Maybellene, 18 mesi. Infine il più grande del gruppo, Isaac, e la moglie Nicole hanno tre figli: i maschi Everett, 15 anni, Monroe, 14, e la femmina Odette, 8.