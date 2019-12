Gli Aqua sono pronti per il grande ritorno

Il gruppo norvegese degli “Aqua” sembra essere pronto a ritornare nel mercato musicale. Ad annunciarlo sono proprio i componenti della band con un brevissimo post su Instagram, in cui ci sono René Dif, Lene Nystrøm e Søren Rasted: “Grandi novità in arrivo. Restate sintonizzati”.

In questo post non ci sono invece altri particolari, ma ci sono tutti i presupposti per vedere un nuovo album degli Aqua per il 2020. Di certo l’attenzione sul gruppo è rimasta ancora molto alta, poiché su Instagram si sono superati i 6.500 like ed i 500 commenti in circa due giorni.

La storia degli Aqua

Il gruppo si è formato nel 1989 chiamandosi “Joyspeed“, con il quale ha pubblicato il singolo Itsy Bitsy Spider uscendo solamente nei paesi scandinavi per l’etichetta discografica Warner. Un brano che non ebbe il successo sperato, e anche in quei paese si contarono poche vendite.

Solamente nel 1996 vengono chiamati con il nome “Aqua” e l’anno successivo pubblicano la hit mondiale “Barbie Girl” pubblicata nell’album “Aquarium”. In questa circostanza hanno raggiunto il successo in tutto il mondo, raggiungendo la prima posizione in Svezia, Norvegia, Australia e Nuova Zelanda, sfondando anche in Europa come Svizzera e Belgio.

Il loro ritorno alla musica è avvenuto però solamente nel 2000 con la canzone “Cartoon Heroes”, che ha aperto la promozione del nuovo album, Aquarius, uscito nel febbraio dello stesso anno. Questo brano ebbe immediatamente un gran successo, raggiungendo la vetta anche nel nostro paese.

Nel 2001 però si sono separati, ritornando insieme solamente nel 2007 realizzando otto concerti in Danimarca l’anno successivo. Pubblicano nel 2009 ” Back to the 80’s”, ottenendo un buon successo solamente nel mercato danese ma venendo ignorato nei restanti paesi.

La loro carriera da questo momento in poi è stata costellata da alti e bassi, ma il loro ultimo disco è uscito solamente nel 2011 con il titolo “Megalomania”, classificandosi secondo nel mercato danese. Nel mezzo il gruppo ha vissuto un’altra separazione, e Claus Norreen ha ufficialmente lasciato la band.