Giovanni Allevi: “La meditazione contro il mieloma multiplo”

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - La storia di Giovanni Allevi ci ricorda anche di apprezzare le piccole cose della vita, come la compagnia di un animale, che possono portare gioia e conforto nei momenti bui. La sua condivisione sincera sui social media dimostra come l'influenza positiva delle piattaforme online possa essere utilizzata per diffondere messaggi di speranza, resilienza e connessione umana.