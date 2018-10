"Giovani", il nuovo album di Irama

Irama, il giovane cantautore e rapper di Monza, il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, dopo aver certificato il suo disco “Plume” come doppio disco di platino, torna a pubblicare un nuovo album, dal titolo “Giovani“, che sarà disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali a partire dal 19 ottobre 2018. Lo ha annunciato lo stesso Irama attraverso le sue pagina Twitter, pubblicando il messaggio: “Giovani è fuori ovunque. Giovani, come chi sputa in faccia la verità. Giovani, come chi ama così forte da fottersene di tutto. Giovani, come chi grida fino a perdere la voce. Brindiamo ai giovani, come noi. Brindiamo a GIOVANI”.

L’album del cantautore, appena uscito e già in cima alla classifica iTunes. Irama ha pubblicato un altro post su Twitter dove ringrazia tutti per il successo che sta avendo il suo cd ed ammettendo che “Giovani” è un disco importantissimo per lui. Il vincitore della diciassettesima edizione del talent show “Amici“, condotto da Maria De Filippi, ha collezionato un successo dopo l’altro grazie agli inediti da lui scritti, come “Che vuoi che sia”, “Che ne sai”, “Un respiro”, “Voglio da te” ed “Un giorno in più”, per non parlare del tormentone dell’estate “Nera“.

Grazie a questi brani IRAMA è volato in vetta alle classifiche italiane e tutte le date del concerto del Tour Plume hanno registrato il tutto esaurito, tanto che sono state aggiunte alcune date nel 2019 e anche queste ultime hanno ottenuto il tutto esaurito in brevissimo tempo.

Il 5 aprile 2019 Irama si esibirà in una delle più prestigiose arene del nostro Paese, il Forum di Assago; i relativi biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne. Il cantante ha reso noto l’evento lo scorso 13 settembre, come si legge nel post da lui pubblicato su Twitter; a dare questo sorprendente annuncio, il giorno precedente, è stata Laura Pausini proprio dal palco del Forum, in occasione della sua ultima tappa milanese del “Fatti Sentire World Tour“, durante la quale Irama ha cantato come ospite, dichiarandosi poi entusiasta della bellissima sorpresa.

Di seguito la tracklist del nuovo album “Giovani“: