Giorgia rivela: "Piangevo davanti al pianoforte, ho pensato di ritirarmi"

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Una delle voci più belle che abbiamo in Italia, purtroppo non ha mai avuto il successo che meritava. Forse colpa anche delle canzoni, che non l'hanno sempre saputa valorizzare al meglio, o forse colpa di un gusto che negli anni è cambiato mentre lei è spesso rimasta più attaccata ad alcuni classicismi non più in voga.