Giordana Angi: gli instore e i suoi primi concerti a Roma e Milano

Classificatasi seconda all’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, dietro Alberto Urso, la giovane cantautrice Giordana Angi ha iniziato alla grande la sua carriera con il suo primo disco “Casa“, uscito durante la sua permanenza nel programma, e con l’annuncio sui social delle prime due date del suo tour che avranno luogo all’Alcatraz di Milano il 6 Ottobre e all’Atlantico di Roma l’11 delle stesso mese.

Notizia che ha fatto impazzire i suoi fan e, a quanto pare, la stessa cantante, che annuncia le date con il commento: “Senza parole!!”. I biglietti sono stati subito messi in vendita su Ticketone e stanno andando letteramente a ruba, tanto che sul profilo della cantante lo staff ha pullicato una story in cui ha annunciato l’uscita di altri biglietti vip, che in meno di due ore sono, anche questi, terminati.

Un esordio fantastico, dunque, per Giordana, che in questi giorni è impegnata in un lungo giro di instore, partito il 27 maggio, che la vedrà girare l’Italia da nord a sud insieme ai suoi nuovi fan che la stanno facendo sentire amata, proprio come da lei ammesso in varie occasioni da quando è uscita dalla casetta di “Amici”.

Gli instore sono iniziati proprio nel suo paese di origine, Aprilia, in provincia di Latina, dove centinaia di fan erano li ad aspettarla e dove lei ha abbracciato e ringraziato personalmente tutte le persone che l’hanno sostenuta, e continuano a farlo, durante il suo percorso travagliato nel famoso talent di canale 5.

È ufficialmente inizata, quindi, la carrierà della cantautrice, che però vanta già da tempo molti lavori e soprattutto molte collaborazioni importanti, che la vedono autrice di numerosi testi per volti noti come, ad esempio, quello di Tiziano Ferro, che sembra proprio averla scelta ancora prima che le luci della ribalta la investissero e che la grande Laura Pausini le chiedesse di scriverle una canzone.