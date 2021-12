Il Covid-19 sta mettendo a dura prova tutto il Paese, per questo il Governo in queste ore ha preso nuovi provvedimenti per cercare di arginare il contagio, come l’estensione del Super Green Pass dal 10 gennaio anche per prendere i mezzi pubblici, frequentare piscine e sedersi in bar e ristoranti anche all’aperto. E la variante Omicron a spaventare soprattutto, vista la sua rapida diffusione. Per gli esperti potrebbe paralizzare il Paese in poche settimane.

E sono anche diverse le personalità del mondo dello spettacolo che stanno facendo i conti con il virus. Uno di questi è Gigi D’Alessio, che proprio poco fa ha annunciato di essere positivo al Sars-CoV-2. Il cantante, come da protocollo, si trova in quarantena. Le sue condizioni di salute sono buone, in quanto lui stesso ha informato di avere una carica virale bassissima. Su Instagram D’Alessio ha inviato un messaggio ai suoi fans informandoli delle sue condizioni.

Salterà il Capodanno Rai

L’artista campano era atteso domani sera alla serata per il Capodanno che andrà in onda sulla Rai, “L’Anno che verrà” condotta da Amadeus e che quest’anno si svolgerà alle Acciairie di Terni. “Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il nuovo anno, e non potrò essere al capodanno di Rai Uno come da programmi… lo seguirò da casa!” – così ha detto D’Alessio, augurando poi buon anno a tutti. Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita” – queste le parole del cantante.

Il cantante è risultato positivo al virus dopo aver fatto ben cinque tamponi rapidi antigenici, che proprio a causa della sua bassa carica virale forse avevano dato esito negativo. Quando ha poi effettuato il tampone molecolare l’esito invece è stato positivo. D’Alessio ha deciso di sottoporsi a vari tamponi visto il grande aumento dei casi di queste settimane.

Tra l’altro Gigi D’Alessio non è il primo cantante che in questo periodo viene colpito dal Covid-19. Negli scorsi giorni stessa sorte è toccata ad Al Bano Carrisi, il celebre artista di Cellino San Marco (Brindisi), che prima di partecipare alla diretta di fine di Canale 5 si è sottoposto a tampone risultando positivo. Importante il monito lanciato dall’artista pugliese nel suo videomessagio ai no-vax, ai quali ha ricordato di stare attenti e correre a vaccinarsi.