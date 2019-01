Gigi d’Alessio e Nino d’Angelo infiammeranno Napoli con tre concerti evento

Nino d’Angelo e Gigi d’Alessio sono due artisti partenopei molto amati dal pubblico. I loro percorsi musicali, seppur molto differenti tra loro, sono accomunati dall’aver superato i confini della loro terra ed aver conquistato il pubblico di tutta Italia ed in alcuni momenti anche il pubblico estero. Per i due artisti napoletani è adesso arrivato il momento di unire le forze e dare vita a tre concerti evento che li vedranno dividere il palco.

“Figli di un re minore” è il titolo dello spettacolo musicale che Gigi d’Alessio e Nino d’Angelo porteranno in scena presso l’Arena Flegrea di Napoli i prossimi 21, 22 e 23 giugno. Al momento si tratta di un evento unico, non sono momentaneamente previste repliche o date in altre regioni. L’idea di unire le loro forze balenava nella testa dei due cantanti da molto tempo e finalmente è arrivato il momento di concretizzare questo desiderio. Non sono ancora trapelati dettagli circa la scaletta del concerto, che alternerà i tantissimi successi di entrambi.

È stata resa nota invece la formazione dei musicisti che li accompagneranno sul palco, ovvero i musicisti di entrambi: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Guido Russo al basso, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, e la vocalist Milly Ascolese.

I biglietti saranno in prevendita dal prossimo 14 gennaio, mentre gli iscritti al fans club di Gigi d’Alessio potranno accedere ad una prevendita dalle ore 16 del 12 gennaio. Considerando la popolarità dei due artisti nella loro terra non è escluso che le tre date vadano sold out in breve tempo.

Prima di questa serie di concerti Nino d’Angelo sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo con un’altra collaborazione inedita, quella con l’attore Livio Cori, con cui canterà il brano “Un’altra luce”.