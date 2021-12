Gigi d’Agostino, noto anche come Gigi Dag, pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino (Torino, 17 dicembre 1967), è un disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico italiano. Ha rivelato in un post di essere affetto da un grave male e ciò ha suscitato clamore tra i suoi fan. Inizia l’attività di disc jockey nel 1986 a Torino, nella discoteca Woodstock, nel 1994 inizia a collaborare con Daniele Gas, con il quale pubblicherà il primo disco: The Mind’s Journey. Seguiranno poi Experiments Vol. 1, Creative Nature Vol. 1 e Creative Nature Vol. 2.

Gigi Dag divenuto famoso negli anni 80–90 con successi come Bla Bla Bla, L’amour toujour, Stay with Me, In My Mind (Dynoro e Gigi D’Agostino), Hollywood, Never Be Lonely (Gigi D’Agostino, Vize, Emotik), In & Out (Gigi D’Agostino & LA Vision), The Love Do Do (Gigi D’Agostino & Luca Noise), Beautiful (Gigi D’Agostino & Luca Noise), One More Dance (Gigi D’Agostino, Marnik, Luca Noise).

Ha ammesso su Facebook e Instagram di essere affetto da un brutto male che lo tormenta, e non gli da pace e ringrazia i fan che gli mandano messaggi per sostenerlo, non specificando comunque di quale male si tratti, ma dicendo solo che è afflitto e sta soffrendo in maniera indicibile.

Ammette solo che da alcuni mesi sta soffrendo molto e spera che tutti si risolva al più presto, scrivendolo proprio il giorno del suo 54esimo compleanno, tutti quanti sperano che si risolva al più presto. Tutti noi siamo cresciuti con la musica dance anni ’90 e abbiamo ballato sulle sue note, un personaggio di spicco.

Ha ricevuto anche moltissimi messaggi da amici vip che lo sostengono in ogni maniera e gli dicono di non mollare, sui social sempre presente aggorna tutti sulle sue condizioni mediche, e questo ha raggelato i suoi fan. Si spera che sia attorniato da una buona equipe, e abbia le cure mediche adeguate, ciò desta comunque molta preoccupazione.