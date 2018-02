Ghali trionfa con "Cara Italia": la dedica per il Bel Paese ha conquistato ogni record su Youtube e Spotify

“Cara Italia” è il nuovo singolo del giovane cantante Ghali che con grande affetto e amore ha voluto dedicare una “lettera d’amore” all’Italia definendola come “la sua dolce metà”. Il talentuoso Ghali ha origini tunisine e la sua splendida storia è racchiusa nelle note di questo sorprendente brano che ha conquistato il cuore di ogni singolo ascoltatore lasciando un segno indelebile nel grande mondo della musica.

Il video ufficiale di “Cara Italia”, diretto e curato da Iacopo Carapelli, ha trionfato su YouTube tanto da permettere al cantante di conquistare un grandissimo “record di click” ovvero il filmato nel giro di 24 ore ha totalizzato più di 4 milioni di visualizzazioni cosi da raggiungere un risultato mai registrato da un’artista italiano. Tale conquista ha surclassato il record precedentemente detenuto da Fabio Rovazzi che con il suo “Tutto molto interessante” aveva totalizzato 1,8 milioni di views.

Ghali con grande orgoglio e felicità ha voluto da subito ringraziare tutti i suoi fan scrivendo sui vari social: “Tutto grazie a voi. Sono contento che vi piaccia, ci abbiamo messo l’anima” e non è mancato un pensiero rivolto all’Italia infatti il cantante in una lunga intervista ha affermato: “Cara Italia, non hai nulla da invidiare ai grandi paesi che vediamo nei film. Spero però che tu non ti offenda per aver risaltato i tuoi difetti, sappiamo tutti che sei bellissima ma questo serve a migliorarti”.

Il testo del brano, oltre ad essere stilisticamente originale, è molto significativo in quanto racconta l’amore che il cantante nutre per il suo Paese mettendo a risalto non solo i pregi dell’Italia ma anche i suoi difetti. Ghali canta “Io T.V.B Cara Italia” esternando tutto il suo amore per questo Paese che gli ha permesso di realizzare il suo più grande sogno ma al tempo stesso il cantante ha riportato attente riflessioni su tematiche attuali e molto complesse come: la posizione dello straniero e l’inefficacia della politica italiana che ancora non riesce a tutelare e soddisfare le vere esigenze del popolo.

E’ importante ricordare che anche su Spotify il medesimo brano di Ghali ha ottenuto grandi soddisfazioni che si sono aggiunte a quelle riscosse dai suoi brani precedenti come “Ninna Nanna” e “Habibi” che hanno, con grande impatto e rilevanza, messo in luce la personalità e il grande talento di questo giovane artista che merita tutto il successo che sta ottenendo.