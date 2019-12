Genova omaggia De André con un murale a lui dedicato

Ai Giardini Luzzati, a Genova, capoluogo ligure, si sta per allestire qualcosa di unico e straordinario che omaggia il grande poeta della canzone Fabrizio De André. Umberto Cufrini, insieme alla collaborazione con i Meganoidi, giunge a Genova per realizzare nella settimana dal 12 al 20 dicembre un murale delle dimensioni di 2×3 metri nello spazio accanto ai Giardini Luzzati.

Un’opera che è un omaggio a questo cantautore ligure che, nel giorno del 18 febbraio del nuovo anno, avrebbe compiuto 80 anni. I lavori di Cufrini si basano su una particolare tecnica scultorea con le parti scure che rappresentano i lineamenti del volto dell’artista. Nonostante il soggetto cambi e sia diverso, la tecnica pittorica usata da Cufrini rimane la stessa rendendo onore a questo artista della musica.

Cufrini usa la tecnica dello stencil definendo le varie sfaccettature e lineamenti del volto dando a ognuno di essi una sfumatura diversa con delle rappresentazioni che sono in continua evoluzione e hanno lo spazio ancora più tridimensionale. Il volto, con le sue sfaccettature e sfumature, diventa un modo per avvicinarsi ai grandi personaggi del XX secolo.

Ai Giardini Luzzati – Spazio Comune, il volto di De Andrè, il murale a lui dedicato, sarà un po’ il simbolo, che non è soltanto musicale, ma anche artistico, culturale e, allo stesso tempo poetico, di un artista che ha saputo raccontare molto bene i disagi della sua generazione e del suo tempo. De André, ovvero Faber, è riuscito a raccontare come nessuno lo stato di precarietà dell’uomo, attraverso la sua musica, i suoi testi e le sue parole.

I promotori del progetto affermano che, in questo modo, “il volto di De André rimarrà così testimonianza perenne ai Giardini Luzzati – Spazio Comune, luogo di condivisione e inclusione per eccellenza”. In questi giorni, il capoluogo ligure rappresenta nel modo migliore la street art, grazie a tantissimi murales che è possibile ammirare e alla mostra di Banksy fruibile a Palazzo Ducale.