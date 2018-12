Gennaio 2019: ecco tutte le uscite discografiche italiane

Mentre in questi giorni si stanno consumando le vendite discografiche più alte del 2018, molti artisti italiani hanno preferito rimandare al prossimo anno la pubblicazione dei loro nuovi progetti discografici. Scopriamo insieme tutti gli album che arriveranno nei negozi di dischi il prossimo mese.

Si comincia l’11 gennaio nel segno del rap italiano con la pubblicazione da parte di Vacca del suo nuovo album di inediti dal titolo “Don Vacca Corleone”. Per lui nessuna concorrenza, quel giorno non sono attualmente previste altre uscite discografiche italiane.

La settimana successiva, precisamente il 18 gennaio, toccherà a Nada, la sacerdotessa del rock italiano, lanciare il suo nuovo album di inediti, dal titolo “È un momento difficile tesoro”. L’album conterrà dieci brani inediti e sarà pubblicato in cd ed in vinile. Attualmente è in rotazione radiofonica il primo singolo estratto dall’album, “Dove sono i tuoi occhi”, accompagnato da un video girato lo scorso mese a Roma, con la libera partecipazione del pubblico presente in quel momento.

Il 25 gennaio si consumerà la prima vera sfida discografica dell’anno. Sono tanti gli artisti che hanno scelto questa data per lanciare i loro nuovi lavori. Attesissimo Fedez, che torna a pubblicare un album da solista dopo la lunga e fruttuosa collaborazione con J-Az. Il suo nuovo album dal titolo “Paranoia Airlines” conterrà 16 brani inediti tra cui molte collaborazioni ancora top secret.

Nello stesso giorno arriverà nei negozi di dischi “Noi Siamo Afterhours”, il nuovo album degli Afterhours, che conterrà un doppio cd live del concerto tenuto dalla band lo scorso anno per festeggiare i 30 anni di carriera ed un dvd con un documentario che racconta la loro storia musicale. Anche Ermal Meta pubblicherà un doppio cd e dvd contenente la riedizione del suo ultimo album, “Non abbiamo armi”, e il dvd del suo concerto tenutosi lo scorso anno al Mediolanum Forum di Milano.

Infine il rapper Franco126 lancerà il suo nuovo album “Stanza singola”. Sono questi i primi album che allieteranno le nostre orecchie il prossimo anno, in attesa che arrivi il mese di febbraio, che vedrà una grandissima quantità di album sanremesi pronti ad invadere il mercato.