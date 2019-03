Gemitaiz e Madman, nuovo album in cantiere

Prendete Gemitaiz e Madman, catapultateli in una villa situata in un posto dove l’erba fotonica si può compare nei negozi, aggiungete Flavietto e altri nomi di ospiti importanti. Il risultato lo conoscete benissimo. È infatti così che i due rapper classe ’88, nel 2014 diedero vita al platinato “Kepler“, ad Amsterdam, in due settimane. Un disco scritto “non per vendere”, ma per una voglia di riscatto e per mostrare a tutti che sapevano farlo (così come testimoniano nella doppia intervista rilasciata al “Basement cafe”).

Poco prima dell’uscita di “QVC8”, Gemitaiz annunciò che solamente uno dei dieci artisti con cui collaborò, fosse effettivamente comparso in uno dei precedenti mixtape. Con conseguente sorpresa quando alla pubblicazione della tracklist, non comparve il nome del rapper pugliese. Lo stupore aumentò quando, poco tempo dopo, all’uscita di MM vol. 3 (il mixtape di Madman), tra le collaborazioni non era annoverato il rapper di Serpentara. “Non c’è Gemitaiz…abbiamo litigato”. Questa l’ironica frase che Madman utilizza per aumentare le mille domande dei fans. Ma il vero motivo qual è?

Uno dei primi ad avanzare l’ipotesi di un nuovo album della coppia, fu lo youtuber Zano, alla fine della sua reaction all’ottavo “Quello che vi consiglio”. Il che spiegava perfettamente la mancanza delle due collaborazioni, anche se in realtà all’inizio lo si percepì più come una speranza piuttosto che qualcosa di veramente concreto.

Qualcosa di concreto invece inizia a comparire circa una settimana fa, quando su instragram compare una storia di Flavietto. In questa lui, Gemitaiz e un beat su FL studio, a Los Angeles. Il che portò molti fans inizialmente a credere ad una semplice vacanza negli States: poi, poco dopo una storia di Madman, anche lui arrivato in California, si è arrivati a comprendere quel che sta accdendo: l’inizio del making off di quello che molti ascoltatori aspettano da tempo.

È una settimana oramai che Gem e Mad stanno hypando e incuriosendo i fans con storie di grigliate nella lussuosa villa con piscina, intenti a comprare e consumare i migliori prodotti della legalizzazione americana della cannabis, ma soprattutto storie in cui mostrano che qualcosa è in cantiere, qualcosa di grosso. Ancora pochi gli spoiler, ma sui social compaiono i volti di big della scena rap, infatti oltre al già citato e immancabile Flavietto, troviamo PK, Harshitimes e SecondRoof.