FreddieMeter, per mettere alla prova la propria indole da rocker

Nasce questa simpatica idea direttamente dai Queen in collaborazione con YouTube per una buona causa. FreddieMeter è uno strumento interattivo che permette ai fan di tutto il mondo di capire realmente quanto la loro voce sia in grado di competere con quella del magnifico ed intramontabile Freddie Mercury dei Queen.

Freddie Mercury, pseudonimo di Farrokh Bulsara, è stato un cantautore e musicista conosciuto in tutto il mondo come la voce del gruppo “Queen”. La sua ultima apparizione televisiva in diretta risale al Febbraio del 1990, mentre il suo ultimo videoclip è “These Are the Days of Our Lives”, registrato a Maggio del 1991. Freddie morì prematuramente il 24 Novembre 1991 a causa di una broncopolmonite aggravada da complicazioni dovute alla sua malattia, l’AIDS.

FreddieMeter è in tutto e per tutto un “giudice” professionale che analizzerà l’intonazione, il timbro e la melodia di chi canta per poi successivamente assegnare un punteggio da 0 a 100. La prova si suddivide in quattro step: prima si sceglie un brano da cantare tra 4 storici pezzi della band, poi si condivide il punteggio ottenuto e, tramite l’hashtag #freddiechallenge, si possono sfidare le ltre persone che hanno partecipato alla gara. Per ultimo, ma non per importanza, l’opzione “Donate” con cui si può dare un contributo alla fondazione Mercury Phoenix Trust.

Mercury Phoenix Trust è stata fondata da Brian May, Roger Taylor e Jim Beach in memoria dell’amico Freddie, per finanziare la lotta contro l’HIV e sensibilizzare le persone a prendere precauzioni per evitare ogni contagio.

La prova canora può essere effettuata da ogni dispositivo, infatti supporta Windows da PC, Android ed iOS lato mobile. Non vi resta che mettervi alla prova tramite questa nuova iniziativa e condividere il risultato con tutti i vostri amici: dopotutto, questo straordinario progetto è per una buona causa. Per provare basta fare una ricerca su Google, scrivendo “FreddieMeter”, e cliccare sul primo risultato.