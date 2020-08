Fred De Palma e Ana Mena, il motivo della presunta lite tra i due artisti

Negli ultimi giorni si sta molto parlando di una presunta lite avvenuta tra Fred De Palma e Ana Mena. I due giovani cantanti avevano collaborato insieme lo scorso anno, dando vita ad un vero e proprio tormentone estivo intitolato “Una volta ancora”, che ha ottenuto oltre 178 milioni di visualizzazioni su Youtube ed è ha ottenuto ben 5 dischi di platino.

Quest’anno invece entrambi hanno preso strade diverse ed hanno deciso di duettare con altri due artisti. Fred De Palma ha sfornato “Paloma” in collaborazione con Anitta, mentre invece Ana Mena è protagonista del brano “Ad un passo dalla luna”, insieme a Rocco Hunt.

Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano. I due cantanti infatti hanno deciso che quest’anno si sarebbero esibiti insieme ad altri artisti. Quello che però lascia pensare che tra i due ci sia un po’ di maretta, è sicuramente il fatto che durante la partecipazione alla trasmissione “Battiti Live”, Fred De Palma abbia cantato “Una volta ancora” senza la sua partner, che si trovava dietro le quinte e che quindi avrebbe potuto partecipare all’esibizione insieme all’ex collega.

A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato “Il Fatto Quotidiano”, che ha rivelato come stanno davvero le cose: “I rapporti tra i due sono ottimi. L’entourage di Fred De Palma anzi assicura che con Ana Mena il percorso continua, ma all’estero con “Se iluminaba”, la versione spagnola della hit “Una volta ancora”. Il brano è un grande successo ed ha ottenuto la certificazione di triplo disco di platino. Nessun impedimento contrattuale, ma semplicemente una scelta di buon senso da parte delle case discografiche Warner e Sony Music per evitare che i due nuovi progetti estivi di entrambi in Italia non si accavallino”.

Nonostante le parole del Fatto Quotidiano, si parla ancora di un litigio tra Fred De Palma e Ana Mena, e stavolta a lanciare l’indiscrezione è Amedeo Venza che ha svelato i motivi dei diverbi tra i due giovani artisti. Il blogger ha rivelato che Fred De Palma non ha gradito il duetto tra la sua partner e Rocco Hunt.

“Fred De Palma e Ana Mena hanno litigato! Il cantante non avrebbe gradito la collaborazione di Ana insieme a Rocco Hunt” – sono le parole di Venza sul suo profilo ufficiale Instagram. Ma sarà davvero così? Non resta che attendere l’evolversi della situazione, il tempo ci darà le risposte.