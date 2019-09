Francobolli: un omaggio per tre cantanti

Già in passato la musica recente è diventata soggetto di francobolli; senza andare lontani nel tempo, lo scorso aprile è stato il turno di Nilla Pizzi, mentre lo scorso anno di Mia Martini e Domenico Modugno. Come da programma stilato dal Ministero dello Sviluppo Economico arriveranno il 2 ottobre prossimo altri tre omaggi dedicati ad altrettanti cantanti del mondo musicale italiano che rientreranno nella serie tematica ordinaria “Le eccellenze italiane dello spettacolo”.

Ad essere ricordati tramite i dentelli saranno Pino Daniele (Napoli, 19 marzo 1955 – Roma, 4 gennaio 2015), Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 – Montreux, 1º marzo 2012), e Giorgio Gaber (Milano, 25 gennaio 1939 – Montemagno di Camaiore, 1º gennaio 2003). I francobolli saranno tutti di tariffa “B”, pari al momento ad 1,10 euro, che corrisponde alla tariffa base di spedizione della lettera nei confini nazionali.

Le vignette saranno delimitate dal particolare di un disco in vinile, raffigurante i ritratti dei tre cantanti. Completano i francobolli le leggende “LUCIO DALLA”, “PINO DANIELE” e ”GIORGIO GABER”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. La composizione sarà fatta in foglio da quarantacinque esemplari per una tiratura complessiva di ottocentomila pezzi in formato adesivo.

A realizzare i bozzetti ci hanno pensato Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Lucio Dalla, Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato a Pino Daniele e il Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato a Giorgio Gaber. Cantanti che di certo almeno in Italia non hanno bisogno di presentazioni visto le numerose canzoni di successo che ancora oggi passano nelle numerose stazioni radio.

Secondo le linee guida, le immagini dei francobolli saranno rese note solo il giorno dell’uscita ma sicuramente, a corredo degli stessi, saranno realizzati i rispettivi annulli primo giorno di emissioni e gli altri prodotti filatelici, in primis il bollettino descrittivo e le “tessere filateliche”.