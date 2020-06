Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, parla dell’ex moglie Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina è un cantante e cantautore italiano, leadre del gruppo Le Vibrazioni. Ha una figlia nata durante il suo matrimonio con Clizia Incorvaia, finito poco tempo fa. L’uomo raramente ha espresso la sua opinione sulla fine del suo matrimonio, ma adesso ha deciso di fare una confessione riguardante la sua ex moglie.

Il cantante era ospite nel programma “I Lunatici” quando ha deciso di dire la sua. Si tratta di un programma radiofonico trasmesso su Rai Radio2 dal 2018. L’uomo ha dichiarato “Ormai gli scheletri non sono più nell’armadio, ma negli smartphone. Questa è un’epoca narcisista, tendiamo ad apparire fighi, belli, quando poi hai i like ti senti figo”.

Francesco Sarcina ha poi aggiunto: “Io arrivo da una separazione dovuta in gran parte a questo. Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto”. Le sue dichiarazioni fanno, quindi, intendere che la sua ex moglie sarebbe dipendente dai social ed una della causa della fine del matrimio sarebbe la continua ricerca di approvazione da parte dei fan.

Durante la trasmissione ha anche parlato del rapporto con i suoi figli. Ha dichiarato di aver visto la più piccola, Nina, dopo tre mesi e mezzo.Il periodo di lontananza è stato per lui molto angosciante, ma sa di aver lasciato sua figlia in buone mani e circondata da amore. Sarcina è anche padre di Tobia, il quale ha avuto difficoltà nel non vedere sua sorella.

Le frecciatine tra il cantante e l’influencer Clizia sembra, quindi, non siano terminate. Intanto però la relazione tra Clizia e Paolo Ciavarro procede a gonfie vele. I due pubblicano spesso foto che li ritraggono insieme e sembra siano molto affiatati. I due sono spesso ospiti di programmi televisivi e pare che il pubblico li apprezzi, ma le critiche non mancano mai, neanche per la coppia nata all’interno del “Grande Fratello Vip”.