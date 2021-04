Francesco Monte pubblica il nuovo singolo con Lee Ryan dei Blue

Il nuovo singolo di Francesco Monte vanta un featuring internazionale: la star dei reality duetta infatti con Lee Ryan, noto per essere uno dei membri dei Blue. L’annuncio dell’uscita della canzone è arrivato a sorpresa giovedì 29 aprile, con Francesco che ha pubblicato la notizia su un post di Instagram svelando anche un breve estratto del brano e del video che lo accompagnerà. Nel videoclip, in uscita venerdì 30 aprile, è presente anche il membro della popband britannica.

Il titolo del brano è “Work This Out“, e nell’anticipazione del video si vedono ambientazioni estive, con meravigliose spiagge ed una bellissima ragazza mora a fianco di Monte. Una collaborazione importante per l’ex tronista di “Uomini e Donne”, che trovò un successo inaspettato come cantante dopo la partecipazione a “Tale e Quale Show” nel 2019. Una passione che ha deciso di perseguire con costanza, pubblicando lo scorso anno il primo singolo “Siamo Già Domani” e presentando la canzone “Andiamo Avanti” a Sanremo Giovani 2020.

L’esperienza sanremese non è andata come sperato, facendo entrare Monte tra i 61 finalisti, ma senza farlo arrivare al traguardo sperato, cioè la partecipazione a Sanremo 2021 nella categoria dei giovani. Francesco non si è dato per vinto, e la collaborazione con Ryan è il frutto del grande impegno degli ultimi anni di lavoro.

Il 37enne Lee Ryan divenne famoso insieme ai Blue e diventando l’idolo delle teenagers nei primi anni 2000. Particolarmente amato in Italia, dopo aver registrato con il gruppo il singolo “A chi mi dice” in italiano doppiò il personaggio di Eddie nei cartoni de “L’era Glaciale” nella versione nostrana. Dopo lo scioglimento dei Blue nel 2005 ha tentato la carriera da solista e si è dato anche alla recitazione, tornando poi insieme alla band nel 2011.

Monte è un volto popolare per gli amanti del piccolo schermo: ha partecipato nel 2016 a “Uomini e Donne”, prima di approdare all'”Isola dei Famosi” e al “Grande Fratello VIP” nel 2018. Molto note anche le sue relazioni con le showgirl Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, mentre la sua compagna attuale è Isabella De Candia.