Francesco Monte lancia il suo primo singolo: il commento di Belen Rodriguez

Francesco Monte potrebbe avere trovato la sua strada, dopo aver attraversato varie esperienze televisive. E’ uscito in questi giorni il suo primo singolo intitolato “Siamo già domani“, un pezzo che mette in risalto le doti canore di Monte e la sua voce, conosciuta nel talent “Tale e Quale Show” condotto da Carlo Conti e in cui Monte è riuscito a farsi notare.

“Il canto è una passione infantile e, dopo gli applausi a ‘Tale e Quale Show’, ascoltando per la prima volta me stesso, ho capito che la mia strada era questa”, ha dichiarato Francesco orgoglioso di aver avuto il coraggio di cambiare rotta. Una passione, quella del canto, che coltiva sin da piccolo e questo pezzo pensa sia perfetto per un esordio, in quanto parla d’amore e per questo chi l’ascolta può facilmente ritrovarsi nel testo: “Dopo dieci anni nel mondo dello spettacolo, per la prima volta, mi sono sentito perfettamente a mio agio su un palcoscenico. A quel punto, non ho avuto scelta: se volevo restare coerente con me stesso, mi son detto, quella era la strada da percorrere”.

Il commento di Belen Rodriguez per Francesco Monte

Non è mancato l’incoraggiamento della sorella della sua ex Cecilia, infatti la bellissima modella Belen Rodriguez ha voluto complimentarsi con lui, facendo capire che tra loro è tornato il sereno: “Quanto sono contenta che finalmente lo hai fatto!” e di risposta Monte le ha mandato un emoji con un bacino. Insomma, ennesima soddisfazione per lui.

Tutto per lui ha inizio con il programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” dove fu la non scelta di Teresanna Pugliese. Nell’edizione successiva salì sul trono e scese per lui proprio la Pugliese, che nel frattempo aveva interrotto la relazione ed era tornata sui suoi passi.

Monte non potè fare a meno di portarsela via e così iniziò la loro storia d’amore. Non ebbero fortuna questa relazione, però, infatti il ragazzo poco tempo dopo prese una sbandata per Cecilia Rodriguez e i due si misero insieme. Fino ad arrivare all’edizione del Grande Fratello Vip, quando la Rodriguez, entrando nella casa, si innamorò di Ignazio Moser e disse addio a Monte in diretta su Canale 5.

Una batosta che Francesco cercò di superare gettandosi a capofitto sul lavoro, partecipando a sua volta sia al “Grande Fratello Vip” che a “L’Isola dei Famosi“, anche se quest’ultimo reality gli procurò dei grattacapi pazzeschi facendolo finire nel mezzo del canna-gate insieme ad Eva Henger. Ormai tutto questo è solo un lontano ricordo e Monte potrà godersi il successo del nuovo singolo.