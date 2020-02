Francesco Gabbani, la nuova fiamma e la somiglianza con Marco Columbro

Momento d’oro per il cantautore più cliccato del web, Francesco Gabbani, infatti, dopo aver sfiorato il primo posto all’edizione 2020 del Festival di Sanremo, sta vivendo un vero periodo fatto di successi e soddisfazioni. La vera vittoria di fatto, secondo il televoto, spettava infatti al suo pezzo “Viceversa“, che ha scalato le classifiche italiane.

L’album omonimo infatti è al secondo posto, superato solo da “Luì e Sofì” di Me Contro Te. In una recente intervista rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” il Gabba parla un po’ della sua vita privata e della sua nuova ragazza, di cui non si conosce molto.

La ragazza di Gabbani si chiama Giulia e che, a detta del cantante, gli ha regalato un nuovo modo di sorridere e, nonostante tutto, non ha avuto grandi influenze sul suo modo di scrivere. Il suo scrivere canzoni d’amore infatti non implica mai un immissione della sua vita privata nei testi, ma cerca sempre di scrivere in modo che l’amore possa essere trasmesso in maniera universale.

Un periodo molto positivo insomma per il cantautore, che è riuscito a raggiungere le vette del successo musicale a soli 37 anni, con il cuore ripieno d’amore. In ultimo il cantante sembra avere anche un grande senso dell’ironia, e scherza sulla sua somiglianza con il presentatore Marco Columbro.

In effetti la somiglianza con Columbro sembra innegabile e lo stesso Gabbani afferma: “Mi diverte molto, sono il primo a fare autoironia sui social. Columbro mi è simpatico e poi…dai, hanno ragione, ci assomigliamo!“. Uno scherzo nato nel lontano 2017, che non dispiace affatto al giovane cantante. Non svela troppo sui suoi progetti futuri, ma non è da escludere qualche singolo inedito estivo, ai quali Gabbani ci ha sempre abituato, con il suo stile inconfondibile.