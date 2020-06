Francesco Gabbani favorevole ai concerti con sole 1000 persone

La pandemia legata al Covid-19 non ha messo in ginocchio solo le varie attività commerciali, quali bar, ristoranti, negozi, centri estetici, ma anche la cultura e l’arte ne hanno risentito. Un settore che sta avendo degli scossoni è sicuramente la musica, con tantissimi artisti che hanno deciso di rinunciare ai concerti proprio per evitare assembramenti. Francesco Gabbani, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2020, ha le idee chiare in proposito e afferma di essere disposto a esibirsi anche con 1000 persone.

Proprio ad Adnkronos, il cantautore ha espresso il suo pensiero in merito all’iniziativa lanciata dall‘agenzia Otr Live, nella quale militano Daniele Silvestri e Max Gazzè. Lo stesso Gabbani si dice favorevole ad esibirsi anche solo per 1000 persone, come annuncia lui stesso: “Per chi fa musica fare concerti è il momento più bello: avere il ritorno emozionale dal pubblico è tutta un’altra cosa, con tutto il rispetto per le dirette durante il lockdown. Ci ha fatto del bene farle, ma non è la stessa cosa. Se farei dei concerti con 1000 persone? Sì, lo farei”.

Per Gabbani il concerto è una forma di aggregazione, per la quale bisognerà ancora attendere a causa della pandemia. Intanto, salvo imprevisti e peggioramenti, per ora il suo concerto all’Arena di Verona del prossimo 8 ottobre sembra destinato a non essere cancellato, anche se ammette che in un luogo del genere non avrebbe senso esibirsi con solo metà pubblico.

Nel frattempo, in attesa che la situazione da questo punto di vista possa cambiare, venerdì 5 giugno esce il suo secondo singolo dal titolo “Il sudore ci appiccica“, accompagnato anche da un video molto suggestivo e divertente, come è nello stile del cantautore. Un brano in cui mescola leggerezza e divertimento, ma anche riflessione su questo periodo che ha cambiato un po’ tutti.

Secondo Gabbani la pandemia ha aiutato a capire quali sono i valori che davvero contano e ai quali bisogna aggrapparsi. Il cantautore sta approfittando di questo periodo per scrivere e guardare al futuro, consapevoli di quello che è successo e sperando in un nuovo lavoro e tempi migliori per tutti.