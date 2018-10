Foo Fighters cantano una canzone dei Metallica: alla chitarra c’è un bambino di 10 anni

Un grande artista non si riconosce solo dalla sua musica e dal successo dei suoi brani ma dal rapporto che riesce ad instaurare con i fan e dal modo in cui riesce ad entrare nel loro cuore, abbattendo quelle distanze che spesso creano barriere di apatia e ghiaccio che non permettono ai fan di lasciarsi coinvolgere del tutto.

Lo sa bene il protagonista di questo video che ha deciso di fare qualcosa che in pochi avrebbero fatto: ma a stupire tutti è stata proprio la semplicità del suo gesto che resterà senza alcun dubbio nella storia della band.

Si è trattato di un vero e proprio fuoriprogramma durante il concerto dei Foo Fighters che si è tenuto allo Sprint Center di Kansas City, in Usa. Il frontman, nonchè fondatore del gruppo, Dave Grohl, ha deciso di far salire sul palco un piccolo fan di appena 10 anni e gli ha fatto una domanda piuttosto singolare.

Il frontman ha chiesto al bambino quale canzone volesse suonare insieme a lui e Collier, questo il nome del bimbo, ha risposto: “Conosco un sacco di canzoni dei Metallica”: senza alcun timore, il piccolo ha preso in mano la chitarra Gibson ed ha iniziato a suonare la cover di ‘Enter Sandman’, un grande successo del 1991 della band statunitense.

Dave Grohl ha voluto regalare un momento di gloria a quel ragazzino ed ha sottolineato: “Questo ragazzo conosce i Metallica meglio di me”. I Foo Fighters hanno poi postato sul proprio profilo Instagram il video dell’incredibile esibizione di Collier, ed in poco tempo è diventato virale ottenendo migliaia di visualizzazioni.

Altrettanto interessante sarà vedere quello che fa un bambino durante un concerto di una delle band più famose d’america: il modo in cui ruba la scena è davvero sorprendente!