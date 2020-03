"Fiori di Chernobyl", il significato del nuovo singolo di Mr Rain

In questi giorni di quarantena forzata c’è una cosa che non si ferma ed è proprio la musica. Molti artisti infatti stanno intrattenendo gli italiani con concerti homemade e con la pubblicazione di nuove canzoni e nuovi lavori discografici, anche per far fronte allo stop dei concerti ed al rinvio di qualsiasi esibizione in pubblico. Nella giornata di venerdì 13 marzo sono state numerose le canzoni pubblicate sulle piattaforme digitali e, tra le tante, c’è anche il nuovo singolo di Mr Rain intitolato “Fiori di Chernobyl”.

Già il titolo della canzone fa pensare alla situazione attuale dove l’Italia sta attraversando una vera e propria pandemia, ma in realtà il brano è stato scritto alcuni mesi fa e la sua pubblicazione era già stata programmata. Il significato del brano è comprensibile anche solamente leggendone il testo: il rapper infatti parla di come sia possibile rinascere dopo un periodo di difficoltà continue.

Lo stesso Mr Rain ha dichiarato che “Fiori di Chernobyl” nasce dopo un periodo buio dove ha dovuto affrontare un problema dopo l’altro e che spesso ha avuto il timore di non riuscire a superare le difficoltà. Con questa canzone vuole essere da stimolo a tutte le persone che vivono in situazioni non semplici e che devono quotidianamente affrontare problemi di qualsiasi genere, spiegando che anche dopo la peggiore catastrofe può tornare il sereno.

Non a caso una delle prime frasi del testo è “Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori”: proprio da qui è arrivata l’idea di intitolare il singolo comprendendo il nome di una delle più grandi catastrofi successe al mondo.

Nella giornata di oggi inoltre è uscita anche la video clip ufficiale della canzone che vede come protagonista proprio Mr Rain. Quest’ultimo ha dichiarato che entro la fine dell’anno conta di pubblicare il nuovo lavoro discografico e, che nel mentre, usciranno altri singoli che ne faranno parte.