Potrebbe provocare molte polemiche la decisione di ospitare a Sanremo anche cantanti non vaccinati contro il Covid-19. In queste ore, infatti, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha precisato che la Rai si è adeguata al protocollo anti Covid nazionale, che non prevede infatti un obbligo vaccinale tout court. L’obbligo esiste in realtà, ma soltanto per gli over 50 e alcune categorie di lavoratori, come i sanitari. Per tutti gli altri che si trovano in altre fasce d’età diverse basta anche un tampone negativo.

E così infatti farà la Rai durante tutto il Festival di Sanremo, che comincerà tra pochissimi giorni. Gli artisti ogni 48 ore saranno sottoposti a test Covid, così come anche tutto il personale vaccinato. “Non c’è nessun obbligo vaccinale per i cantanti” – così ha precisato Coletta, facendo intuire come al Festival qualche artista potrebbe anche non essere vaccinato contro il Covid. In gara ci sono 25 cantanti. Il direttore ha specificato inoltre che la condizioni di essere vaccinato o meno non possono influenzare una kermesse come Sanremo. In sala ci sarà il 100% di pubblico che sarà munito di Super Green Pass.

Nessun piano per sostituire Amadeus

“La Rai segue le leggi nazionali e come l’Ariston si adegua alle norme legate a teatri e cinema, come quest’anno avremo la capienza massima come in tutti i teatri, fino al 16 febbraio chi non ha superato i 50 anni non ha un immediato obbligo vaccinale e come i programmi televisivi, tanto più nella kermesse più importante della tv, la selezione non può essere dirimente rispetto all’essere no-vax o meno” – queste le parole pronunciate da Coletta.

Sulla situazione Covid al Festival è intervenuto anche Amadeus, direttore artistico della manifestazione. Il conduttore ha spiegato che non c’è nessun piano B per sostituirlo se dovesse prendere il Covid durante la kermesse. “Se mi prendo il Covid, state qui dieci giorni con me fino a che non guarisco” – così ha spiegato Amadeus alla stampa nazionale.

Per evitare ulteriori problemi legati a possibili quarantene da Covid durante il Festival, quest’anno le prove generali sono state eseguite già con trucco e parrucco. Lo scorso anno il cantante Irama entrò in contatto con alcuni positivi all’interno del suo staff, per questo dovette entrare in quarantena e non potè salire sul palco. La sua canzone venne mostrata attraverso il video di una esibizione registrata durante le prove generali.