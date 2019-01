Festival di Sanremo 2019: i favoriti secondo i bookmakers

La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, che si svolge come di consueto al Teatro Ariston, dal 5 al 9 febbraio 2019, verrà condotto ancora una volta da Claudio Baglioni, che svolge anche la mansione di direttore artistico. Il cantautore romano ha deciso di essere affiancato da Claudio Bisio e Virginia Raffaele, che sostituiscono Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker.

Il vincitore del Festival viene scelto con l’aiuto di quattro giurie: la giuria della stampa, la giuria demoscopica, la giuria degli esperti e il pubblico attraverso il televoto. In realtà, negli ultimi anni hanno spesso vinto coloro che sono riuscita a conquistare quest’ultima categoria, mettendo quindi in secondo piano il parere della giuria.

I favoriti per i bookmakers

Ovviamente le agenzie di scommesse hanno messo in prima posizione i cantanti che più vengono apprezzati dal pubblico di casa. Per il sito Snai il favorito per la vittoria di questa edizione è il cantautore Ultimo, che viene quotato a 2.00. Viene immediatamente seguito dal gruppo lirico de Il Volo a 2.75. Per il terzo favorito, anche se con una forbice abbastanzia ampia, si contendono il posto Federica Carta e Shade e Irama, quotati entrambi a 6.00. Fanalini di coda sono Nino D’Angelo e Livio Cori e Motta, che sono quotati a 50.00.

È dello stesso pensiero anche il sito di scommesse Intralot, che considera favoriti Ultimo (2.00) e Il Volo (3.00). Al terzo posto qui troviamo però Irama e Arisa, quotati entrambi a 8.00, mentre Federica Carta e Shade vengono messi a 10 volte la posta insieme a Francesco Renga. Gli ultimi due posti sono sempre condivisi da Nino D’Angelo e Cori e Motta, quotati anche qui a 50.00.

Nessuna sorpresa da parte dei bookmakers, che considerano dunque favoriti sin dall’inizio Ultimo e Il Volo, proprio come si presagiva fin dai primi istanti in cui sono stati resi noti i nomi dei concorrenti. Le sorprese comunque sono dietro l’angolo, poiché il pubblico da casa ha il destino dei cantanti in gara nelle sue mani.