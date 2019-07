Festival delle Invasioni di Cosenza: tra gli ospiti Calcutta

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Estate è anche sinonimo di musica e divertimento, oltre che di tantissimi concerti ed eventi dal vivo, come appunto il Festival delle Invasioni che si tiene a Cosenza. Mi piacciono gli artisti che si esibiranno e Calcutta è davvero particolare, non solo per i testi, ma anche per il suo modo di esibirsi e raccontarsi. Merita assolutamente il successo che ha e spero continui su questa strada perché lo merita.