Ferragosto 2019 in Lombardia, concerti e fuochi d’artificio: ecco tutte le informazioni

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Menna - Di sicuro non si potrà dire di non avere niente da fare, almeno per Ferragosto. C'è chi andrà al mare e chi resterà in città a godersi la propria città semivuota. Sicuramente ci saranno altri eventi in giro per l'Italia. E voi cosa avete deciso di fare? Personalmente mi catapulto in spiaggia!