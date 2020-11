"Feliz Navidad" compie 50 anni e si rinnova

Feliz Navidad, la famosa canzone di José Feliciano, proprio in questo mese di novembre compie 50 anni. L’intuizione del cantante, musicista e compositore ebbe successo in tutto il mondo: il Natale interessa a tutti. Di fatto il Natale non ha una lingua, perché è un qualcosa, un sentimento che tutti comprendono.

Dal 1970 Feliciano canta l’Inno di Natale suonando con una chitarra acustica o con lo strumento nazionale di Portorico, molto simile alla chitarra, il cuatro portoricano. Il ritmo della canzone suscita felicità per il Natale tanto che resta questa una delle canzoni di Natale più ascoltate. La versione originale di Feliz Navidad, in America, non ha sentito il peso del tempo ed è rimasta per oltre vent’anni ai primi posti nella classifica Billboard Hot 100.

Pare sia il ritmo il segreto del successo di questo brano che riesce a coinvolgere chi lo ascolta anche con il ballo. Il testo della canzone è bilingue, inglese e spagnolo, molto facile da ricordare anche per la semplicità della composizione: due strofe identiche e un ritornello che si ripete.

Tradotto in italiano il contenuto si rivela davvero alla portata di tutti, quasi scontato se non fosse per l’accenno alla profondità dei sentimenti che nessuno lascia indifferente: “Buon Natale e felice anno prospero” e “Voglio augurarti un Buon Natale dal profondo del mio cuore“. Ed ecco il regalo per questo Natale 2020, a 50 anni dal successo della canzone: una nuova versione di Feliz Navidad.

Su Twitter Feliciano ha giustificato la scelta del mese di novembre per far uscire il canto natalizio: “ricorre il 50/o anniversario dell’album natalizio ‘José Feliciano‘”. Poi ha spiegato l’idea di unire le persone attraverso Feliz Navidad e ha aggiunto: “Quando ho scritto la canzone ho pensato che non importava la lingua in cui si cantava, ma la consapevolezza che il sentimento di Natale è qualcosa che interessa tutti noi“.

Già dal 20 novembre si può ascoltare la nuova versione di Feliz Navidad su Amazon Music. Per realizzare il brano hanno collaborato una trentina di artisti, tra questi Lin-Manuel Miranda, Jason Mraz, Michael Bolton, Shaggy. Il 20 dicembre 2020, Feliciano, 75 anni, cieco dalla nascita, terrà un concerto virtuale dalla sua abitazione nel Connecticut (Stati Uniti) per celebrare il Natale.