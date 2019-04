Fedez, stop ai concerti: "Ho altre cose in ballo"

Federico Leonardo Lucia, conosciuto al grande pubblico come Fedez, ha deciso di annunciare lo stop ai concerti per dedicarsi ad altri nuovi ed importanti progetti. Dopo l’ultimo concerto al Forum di Assago, ieri sera lunedì 8 Aprile, il noto rapper ha deciso di annunciare uno stop per le date del “Paranoia Airlines“, il tour che ha registrato sold out in tantissime città d’Italia.

“Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così”, ha annunciato Fedez prima del suo ultimo concerto. Il noto rapper ha poi aggiunto che non sa ancora per quanto tempo si fermerà, ma che ha parecchi progetti in ballo e che quindi dovrà mettere in pausa i concerti.

Stop quindi alle date del suo tour, per buttarsi a capofitto in tanti importanti progetti che questo 2019 ha in serbo per Fedez e che sicuramente si svolgeranno in America. Il noto rapper si appresta quindi a lasciare Milano per partire insieme alla sua famiglia verso l’America.

Qualche tempo fa la sua decisione di lasciare il suo ruolo di giudice ad “X Factor” aveva manifestato infatti la volontà di passare più tempo con la moglie Chiara Ferragni e il loro piccolo Leone, che il mese scorso ha compiuto il suo primo anno di vita.

Durante il concerto di ieri sera al Forum di Assago, il piccolo Leone ha preso parte per la prima volta ad un concerto del padre, che poco prima dell’inizio dello spettacolo ha condiviso su Instagram l’emozione di esibirsi per la prima volta davanti a suo figlio con le seguenti parole: “Spero di renderti orgoglioso“, mostrando il suo piccolo nelle Instagram Stories.