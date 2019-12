Fedez, i motivi della lite con J-Ax e Rovazzi

Il cantante milanese Fedez, al secolo Federico Lucia, si racconta in una toccante intervista a “La Confessione“, programma di Peter Gomez in onda sul canale Nove. Oggi, a distanza di molti mesi, l’uomo afferma di aver elaborato la separazione, anche grazie al supporto della sua famiglia e di alcuni specialisti, riuscendo a parlarne abbastanza liberamente.

“Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita“, inizia a raccontare Fedez, spiegando che, dopo essersi separati dal loro manager, lui e l’ex Articolo 31, hanno aperto un’agenzia tutta loro. Il clima, stando a quanto confidato dal marito di Chiara Ferragni, era rilassato e disteso e anche l’arrivo di Fabio Rovazzi nel team è stato visto in modo positivo: i tre sono diventati grandi amici.

Fedez continua, ammettendo di chiedersi spesso i motivi che l’anno visto tagliato fuori dal gruppo: “Non so se la separazione è da imputare al mio carattere impulsivo, devo sbatterti quello che penso nella maniera più brutta possibile. L’altro motivo è che probabilmente non servivo più“. Proprio in quel periodo, infatti, il cantante stava vivendo un momento molto delicato della sua vita: è partito per cinque mesi per Los Angeles con la moglie, già incinta del piccolo Leone.

Durante la sua assenza, stando a quanto confessato da Fedez durante l’intervista, il legale della loro agenzia avrebbe aperto una società speculare, sempre di menagement e discografia, approfittando del suo momento di fragilità e tenendolo all’oscuro di tutto. Successivamente, mentre il cantante si trovava a Los Angeles, sarebbero scoppiati alcuni problemi riguardanti i conti economici: il legale avrebbe probabilmente accusato la madre di Fedez, che collaborava con l’agenzia: “Sono arrivato a mettere in discussione mia madre, cercavo di arginare questi problemi e non son stato accanto a mia moglie“.

Il legale, quindi, puntava a diventare manager dei tre artisti; mentre Fedez chiudeva quella porta, Rovazzi avrebbe deciso di andare in quella direzione, allontanandosi dall’amico e generando una rottura ancora mai sanata. “Quando è nato mio figlio da Fabio non mi è arrivato neanche un messaggio (da Ax sì). Non mi ha scritto quando Leone non ha passato l’esame dell’udito“. Anche l’amicizia con J-Ax è finita, come racconta il milanese: lo stesso ha ammesso di essere a conoscenza della situazione avvenuta alle spalle di Fedez, nonostante gliel’avesse nascosto fino alla fine dell’ultimo concerto insieme.